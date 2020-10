Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler convaincu de rester par… Thomas Tuchel ?

Publié le 8 octobre 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que Julian Draxler était poussé vers la sortie par Leonardo, cela n’aurait pas vraiment été le cas de la part de Thomas Tuchel.

Le marché des transferts ayant refermé ses portes, Julian Draxler est donc finalement toujours un joueur du PSG. Cela était pourtant loin d’être gagné. En effet, l’Allemand était poussé vers la sortie par Leonardo, souhaitant le vendre pour récupérer des liquidités. Cela n’a finalement pas été possible. Pourtant, certains clubs étaient à l’affût. Pour Draxler, il a notamment été question d’un intérêt de Leeds, du Bayer Leverkusen ou encore du Hertha Berlin, mais étant heureux à Paris et au PSG, où il a encore un an de contrat, l’international allemand n’a pas souhaité faire ses valises. Il faut dire qu’il a visiblement été conforté dans son choix par un certain Thomas Tuchel.

Draxler soutenu par Tuchel ?