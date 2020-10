Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux profils XXL se tiennent prêts à remplacer Tuchel !

Publié le 8 octobre 2020 à 11h45 par T.M.

En guerre ouverte avec Leonardo, Thomas Tuchel pourrait ne pas terminer la saison avec le PSG. La place pourrait donc se libérer, de quoi intéresser certains entraîneurs… et pas des moindres.

Alors que le PSG a réussi à redresser la barre en Ligue 1, la crise frappe tout de même le club de la capitale. La raison ? La colère de Thomas Tuchel face à la gestion du mercato de Leonardo. Des propos qui n’ont clairement pas été appréciés par le directeur sportif brésilien, qui a tout de même renforcé l’effectif de l’Allemand. Il n’empêche que les tensions entre les deux hommes ont éclaté au grand jour, et cela pourrait être néfaste pour Tuchel. En effet, selon les informations de ESPN , l’entraîneur du PSG ne devrait pas sortir vainqueur de ce bras de fer avec Leonardo, et pourrait même être remercié en cours de saison en fonction des résultats.

Qui pour remplacer Tuchel ?