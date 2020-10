Foot - Mercato

Mercato : Ces révélations de taille sur le dossier Cavani

Publié le 8 octobre 2020 à 11h00 par Th.B.

Edinson Cavani a marqué l’histoire du PSG, en attestent ses 200 buts, mais aurait pu ne jamais mettre les pieds à Paris. En effet, nouveau club d’El Matador depuis la fin du mercato, Manchester United aurait tenté sa chance avec l’Uruguayen.

Parti sans faire ses grands adieux au PSG en juin dernier, le hasard a fait que Manchester United, sa nouvelle équipe, rencontre le club parisien lors des phases de poule de cette édition de la Ligue des champions. Le 20 octobre prochain, Cavani reviendra donc au Parc des princes et aura l’occasion de fouler une nouvelle fois la pelouse du PSG, en tant qu’adversaire. Bien que Manchester United ait bouclé ce dossier lors du deadline day et semble avoir été l’un des derniers clubs à formuler un intérêt concret auprès du clan Cavani, les Red Devils n’en étaient pas moins intéressés. L’intérêt du géant anglais ne daterait d’ailleurs pas d’hier.

Une tentative de Manchester United en 2013