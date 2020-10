Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lionel Messi a fait un heureux

Publié le 8 octobre 2020 à 10h30 par Th.B.

Ayant ouvertement cultivé le désir de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de revoir sa position en restant au Barça. De quoi faire le bonheur de Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine.

Le FC Barcelone est passé tout proche du tremblement de terre. En effet, lors du mois d’août, Lionel Messi a provoqué un cataclysme au sein du club culé qui s’est répandu dans le football européen. Par l’envoi d’un burofax destiné à ses dirigeants, l’Argentin faisait part de sa volonté d’activer sa clause lui permettant de plier bagage gratuitement bien que son contrat courrait jusqu’en juin 2021. Ce feuilleton a animé le marché des transferts et a engendré un bon nombre de témoignages, même au Real Madrid qui est pourtant l’éternel rival du FC Barcelone. Finalement, ne souhaitant pas aller devant les tribunaux contre le club de son coeur, Messi a pris la décision de rester à Barcelone pour l’ultime saison de son contrat. Un choix qui plaît au sélectionneur de l’Argentine.

« Pour nous, c’est une bonne chose qu’il soit resté »