Mercato - PSG : Keylor Navas persiste et signe pour son avenir !

Publié le 8 octobre 2020 à 14h45 par T.M.

Arrivé au PSG l’été dernier, Keylor Navas a rapidement trouvé sa place dans l’effectif parisien. Et pour le Costaricien, il n’est pas exclu de terminer sa carrière dans la capitale française.

Depuis plusieurs années, le poste de gardien faisait défaut au PSG. De nombreux portiers se sont succédés dans les buts, sans qu’un ne fasse l’unanimité et s’impose à ce poste. Un gros problème qui a finalement été résolu par Leonardo à son retour dans le club de la capitale. En effet, l’été dernier, à peine revenu à son poste de directeur sportif, le Brésilien est parti chercher Keylor Navas au Real Madrid, où il était la doublure de Thibaut Courtois. Homme fort de Zinedine Zidane durant les 3 sacres en Ligue des Champions, le Costaricien a ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière et a rapidement fait l’unanimité au PSG, apportant enfin une solidité tant recherchée dans les buts. Une belle histoire qui pourrait bien durer…

« Possible que je termine ma carrière au PSG »