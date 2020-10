Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato : M’Baye Niang tout proche de l’ASSE !

Publié le 8 octobre 2020 à 13h15 par Alexis Bernard mis à jour le 8 octobre 2020 à 13h19

En instance de départ depuis le début de l’été au Stade Rennais, M’Baye Niang va prochainement être prêté à l’ASSE sous la forme d’un joker.

Ça va bouger pour M’Baye Niang ! L’attaquant sénégalais de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Stade Rennais, n’entre plus dans les plans de Julien Stéphan qui a recruté à son poste au cours du mercato estival. Et même si le marché des transferts a fermé ses portes lundi 5 octobre à 00h, Niang ne devrait plus porter le maillot rennais pour la saison à venir…

Niang vers l’ASSE !

En effet, selon nos informations, M’Baye Niang va prendre la direction de l’ASSE. Un deal a été conclu entre les différentes parties sur les bases d’un prêt sec, sans option d’achat. Et l’attaquant sénégalais va donc avoir l’opportunité de se relancer dans le Forez, lui qui a longtemps été annoncé dans le viseur de l’OM durant le mercato estival.