Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… Sergiño Dest voit grand pour le Barça

Publié le 8 octobre 2020 à 12h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a mis la main sur Sergiño Dest lors du mercato. La jeune pépite américaine formée à l’Ajax Amsterdam n’a pas la langue dans sa poche. À peine arrivé, le latéral droit du Barça a déjà des ambitions débordantes et s’est enflammé sur plusieurs points, de Lionel Messi à Cristiano Ronaldo en passant par Daniel Alves notamment.

C’était l’un des gros feuilletons de l’été. En effet, après seulement une saison en tant que professionnel à l’Ajax Amsterdam où il a effectué une grande partie de sa formation, Sergiño Dest (19 ans) a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Que ce soit le PSG ou encore le Bayern Munich, les options ont été nombreuses pour le joueur, mais c’est au FC Barcelone que l’international américain a donné sa préférence. Et le Barça , qui a vendu Nelson Semedo à Wolverhampton, pourrait remercier Ronald Koeman de lui avoir rendu un coup de main pour le successeur du Portugais au poste de latéral droit. « Pourquoi ai-je choisi le Barça ? Un manager néerlandais, et je crois que c'est là que j'ai le plus de chances d'obtenir des minutes. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu cette opportunité, mais je trouve aussi très difficile de dire au revoir à l'Ajax. J'ai passé la moitié de ma vie ici, je suis arrivé à l'âge de 11 ans. ». Voici le message que Dest a fait passer à Ajax TV dans la foulée de l’officialisation de son transfert le 1er octobre. Depuis, que ce soit pour De Telegraaf ou lors de sa présentation, le principal intéressé a déjà commencé son opération séduction auprès de Lionel Messi entre autres. « Je crois que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps, donc ce sera beau de jouer à ses côtés. Je vais faire sortir les poumons de mon corps pour lui (rires) ». Mais ce n’est pas uniquement pour Lionel Messi que Sergiño Dest a signé au FC Barcelone. Les raisons sont multiples.

Un rêve d’enfance et son idole Daniel Alves

À l’occasion d’un long entretien vidéo accordé à la branche américaine du média beIN SPORTS , Sergiño Dest a évoqué la principale raison de sa venue au FC Barcelone alors que le Bayern Munich était également sur les rangs pour son transfert. « C’est un rêve devenu réalité. J’ai toujours rêvé de jouer pour le Barça. Quand mon agent m'a dit que je pouvais aller au Barça, je lui ai dit, allons-y, c'était l'équipe de mes rêves. Je suis jeune, mais c'était une opportunité, c'est pourquoi j'ai choisi Barcelone, je voulais jouer avec les meilleurs et apprendre d'eux. C'est le club parfait pour cela ». Le Bayern Munich ne détenait alors aucune chance dans cette opération, d’autant plus que le club culé est l’équipe dans laquelle son idole Daniel Alves a brillé pendant huit longues saisons. « Dani Alves ? Maintenant, je joue pour l'équipe de mes rêves et je l’ai beaucoup suivi, peut-être qu'à l'avenir je pourrai jouer comme lui ». Au FC Barcelone, Sergiño Dest a tout à disposition pour s’épanouir à l’entendre, et peut compter sur « le plus grand joueur de tous les temps » comme il l’avait assuré à De Telegraaf , pour atteindre ses objectifs personnels.

Messi, Ronaldo… Les ambitions débordantes du jeune Dest au Barça