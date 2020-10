Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un clash entre le Barça en Dembélé ?

Publié le 8 octobre 2020 à 10h00 par Th.B.

S’étant montré réticent à une prolongation de contrat pour un éventuel départ en prêt lors du mercato, Ousmane Dembélé commencerait à sérieusement agacer le FC Barcelone qui estimerait que le joueur prépare sa sortie à ses termes.

Une fois encore, à l’instar du feuilleton Neymar à l’été 2019 dans lequel il aurait pu servir de monnaie d’échange, Ousmane Dembélé a animé le marché des transferts. En effet, que ce soit Liverpool ou la Juventus en au début du mercato, Manchester United aurait également tenté sa chance dans les ultimes instants de la fenêtre estivale des transferts. Ne pouvant pas s’aligner sur la somme réclamée par le Barça , allant de 70 à 100M€ selon le média, la direction de United aurait pris en considération un prêt. Option prise en considération par le FC Barcelone à condition que le joueur accepte de prolonger son contrat afin que le Français ne se retrouve pas à un an de l’expiration de son bail à son retour en Catalogne. Selon The Daily Mail, Ousmane Dembélé aurait refusé de sceller son avenir au Barça , ayant déjà les idées claires pour son avenir.

Le problème Ousmane Dembélé