Mercato - OM : Longoria lâche une grosse information sur l'avenir de Cuisance !

Publié le 8 octobre 2020 à 9h15 par A.D.

Dans les derniers instants du mercato estival, l'OM est parvenu à recruter Michaël Cuisance sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Selon Pablo Longoria, « Heat of Football » du club phocéen, cette clause est comprise entre 10 et 18M€.

Pour renforcer le milieu de terrain d'André Villas-Boas, Pablo Longoria lui a offert Michaël Cuisance. Le « Heat of Football » de l'OM a profité du départ avorté de l'ancien pensionnaire du Bayern à Leeds pour boucler cette arrivée dans les toutes dernières heures du mercato estival. Pour finaliser cette opération Pablo Longoria s'est entendu avec le club bavarois pour un prêt avec option d'achat. Et à en croire celui qui a remplacé numériquement Andoni Zubizarreta, cette clause est comprise entre 10 et 18M€.

«L'option d'achat est entre 10 et 18M€»