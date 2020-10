Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait tenté un gros coup avec un attaquant français !

Publié le 7 octobre 2020 à 21h15 par A.D.

Avant de recruter Luis Henrique, l'OM aurait songé à Sébastien Haller pour renforcer son attaque. Alors que les trois parties auraient été ouvertes aux négociations, des divergences économiques auraient bloqué l'opération.

Pablo Longoria n'a pas chômé pour son premier mercato avec l'OM. Pour étoffer l'effectif d'André Villas-Boas, le « Heat of Football » du club phocéen a bouclé plusieurs transactions lors de la dernière fenêtre de transferts. En ce qui concerne les arrivées, l'OM a pu accueillir Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique. Aux avants-postes, la pépite brésilienne n'aurait pas été la seule piste explorée par Pablo Longoria.

Pablo Longoria aurait pensé à Sébastien Haller cet été