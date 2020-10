Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM ne digère pas cet échec de dernière minute...

Publié le 8 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Invités à commenter la fin du mercato de l'OM, André Villas-Boas et Pablo Longoria sont encore très remontés après l'échec de l'arrivée de Joakim Maehle.

Suite au départ de Bouna Sarr, l'OM s'est mis en quête d'un nouveau latéral droit et s'est rapidement positionné sur Joakim Maehle. En vain. « On a raté un dernier transfert avec le latéral Joakim Maehle. On ne va pas se précipiter pour le dernier transfert. Peut-être qu'on ne fera rien avant janvier. On cherche d'autres solutions, au niveau du système tactique. Ce sont des choses à évaluer. Nous sommes contents du mercato », a expliqué André Villas-Boas en conférence de presse. Pablo Longoria s'est montré plus loquace... et plus virulent.

Le dossier Maehle ne passe pas