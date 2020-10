Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joker doit recruter Pablo Longoria ?

Publié le 8 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Confronté au départ de dernières minutes de Bouna Sarr, qui a rejoint le Bayern Munich, et à l'échec de l'arrivée de Joakim Maehle, l'OM s'est mis en quête d'un joker au poste de latéral droit. Mais sur quel joueur doit miser Pablo Longoria ?

La dernière journée du mercato a été agitée du côté de l'Olympique de Marseille. Notamment dans le sens des départs. En effet, Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo tandis que Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich pour près de 10M€. Une situation qui a poussé l'OM à s'activer afin de trouver un nouveau latéral droit et pensait d'ailleurs avoir mis la main sur le renfort idéal avec Joakim Maehle. André Villas-Boas a confirmé être passé à côté du transfert du latéral danois alors que Pablo Longoria n'a pas manqué de tacler Genk dans ce dossier assurant que « c'est la première fois que ça m'arrive dans le monde du foot. C'était particulier et je n'ai pas beaucoup aimé ce comportement, pour vous dire la vérité . » Le club belge a effectivement changé les conditions de l'accord au dernier moment, poussant l'OM à abandonner les discussions. Résultat, les Marseillais sont désormais en quête d'un joker, mais quel serait le renfort idéal ?

