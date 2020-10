Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un Champion du monde en approche ? La réponse !

Publié le 7 octobre 2020 à 18h45 par A.M.

En quête d'un joker au poste de latéral droit, l'Olympique de Marseille aurait plusieurs pistes. Toutefois, celle menant à Djibril Sidibé est démentie.

« Nous sommes ouverts à un joker s'il y a un consensus. Toutes les décisions se prennent ici, entre moi, la direction, les propriétaires et l'entraîneur. Tout le monde doit être convaincu des joueurs qui peuvent arriver . » Pablo Longoria l'a reconnu, l'Olympique de Marseille n'écarte pas l'hypothèse de recruter un joker avant le mercato d'hiver au poste de latéral droit afin de compenser le départ de Bouna Sarr qui s'est engagé au Bayern Munich. En toute fin de mercato, l'OM a raté Joakim Maehle suite aux demandes de Genk et a relancé la piste menant à Kenny Lala comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Aucun contact entre Sidibé et l'OM

Et ce n'est pas tout puisque selon L'Equipe , Djibril Sidibé a également été proposé à l'OM ces dernières heures. Toutefois, selon les informations de Nabil Djellit, ces rumeurs sont infondées puisqu'il n'existerait aucun contact entre les deux parties. Par conséquent, d'après les informations du journaliste de France Football , Djibril Sidibé va poursuivre la saison à l'AS Monaco. Et l'OM devra trouver une autre piste.