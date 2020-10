Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro Martinez, Depay... Les désillusions du Barça !

Publié le 7 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

Ces dernières années, le FC Barcelone a connu des échecs cuisants sur le marché des transferts. Le fruit d’une gestion hasardeuse de la part des dirigeants...

Le mercato du FC Barcelone a été plutôt calme. Le club catalan s’était déjà assuré l’arrivée du jeune espoir Francisco Trincao de Braga, pour près de 31M€. Il y a également eu cette opération montée avec la Juventus, qui a permis au Barça de vendre Arthur, pour récupérer Miralem Pjanic pour une somme de 60M€. Pour le reste, les Barcelonais se sont surtout contentés de vendre. C’est le cas de Nelson Semedo, parti à Wolverhampton, d’Ivan Rakitic, qui a retrouvé le FC Séville, de Marc Cucurella à Getafe, de Carles Pérez, Abel Ruiz et donc Arthur... pour un totale de 134M€. En Catalogne, on aurait également aimé pouvoir compter sur une vente d’Ousmane Dembélé et de Samuel Umtiti. RMC Sport a en effet révélé que Ronald Koeman et les dirigeants du Barça auraient tout fait pour vendre Dembélé, courtisé par Manchester United dans les dernières heures du mercato, mais qui n’a jamais voulu partir. Le cas est le même pour Umtiti, puisqu’à en croire AS , le président Josep Maria Bartomeu le considérerait, avec son compatriote Champion du monde, la plus grande erreur de recrutement de son mandat.

Le Barça s’est-il ridiculisé sur le marché des transferts ?