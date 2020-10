Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va pouvoir réactiver une piste brûlante en janvier !

Publié le 8 octobre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps en quête d’un nouveau défenseur central durant le mercato estival, le PSG a voulu attirer Antonio Rüdiger en provenance de Chelsea. Et même si ce dossier a capoté cet été, le défenseur allemand cherchera toujours à changer d’air en janvier prochain… Une aubaine pour Thomas Tuchel ?

Après huit et ans de bons et loyaux services au sein du PSG, Thiago Silva est arrivé au terme de son contrat en août dernier, et il a quitté le club de la capitale après le Final 8 pour s’engager librement avec Chelsea. Du coup, Thomas Tuchel a longtemps chercher à pallier ce départ XXL en voulant attirer Antonio Rüdiger (27 ans) au Parc des Princes et il s’était même entretenu avec son compatriote, mais comme l’a révélé la presse allemande ces dernières heures, Leonardo aurait coupé court aux négociations avec le défenseur allemand de Chelsea. Mais ce dossier ne pourrait être que partie remise pour le PSG…

Rüdiger toujours sur le départ

En effet, Sport Bild f ait un point dans ses colonnes du jour sur l’avenir d’Antonio Rüdiger, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec Chelsea, devrait être relancé lors du prochain mercato de janvier. Barré par une lourde concurrence chez les Blues (Christensen, Zouma, Thiago Silva…), l’international allemand envisagerait toujours un départ, et le PSG aura donc tout loisir de revenir à la charge cet hiver en proposant de nouveau un prêt avec option d’achat au club londonien. Reste néanmoins si d’ici là, Thomas Tuchel parviendra à convaincre Leonardo de la nécessité de faire venir Rüdiger, ou si le directeur sportif du PSG lui mettra de nouveau des bâtons dans les roues.

« Il essaiera de repartir cet hiver »