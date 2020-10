Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar interrogé sur ses contacts avec Leonardo !

Publié le 8 octobre 2020 à 17h15 par H.K.

Annoncé comme l’une des pistes de ce mercato estival au PSG, Houssem Aouar s’est exprimé concernant d’éventuels contacts avec le PSG lors d’une conférence de presse. Et ce dernier n’a pas donné de détails à propos de cette piste lancée par Leonardo en janvier dernier…

Pendant longtemps annoncé comme sur le départ à l’OL, Houssem Aouar est finalement resté chez les Gones . Courtisé par le PSG, la Juventus, le Real Madrid ou encore Arsenal, le milieu de terrain a pris la décision de rester encore cette saison sous les ordres de Rudi Garcia au club rhodanien. De quoi susciter beaucoup de questions, d’autant que Zinedine Zidane aurait fait irruption dans ce dossier en toute fin du mercato estival. Interrogé sur d’éventuels contacts avec le PSG lors de la conférence de presse au lendemain de la victoire des Bleus de ce mercredi face à l’Ukraine, Aouar a directement fermé la parenthèse mercato…

« Honnêtement je n’ai pas envie de parler de ça »