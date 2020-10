Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Une offre de Tottenham pour Dembélé ? La réponse !

Publié le 8 octobre 2020 à 13h45 par Alexis Bernard mis à jour le 8 octobre 2020 à 13h46

Malgré les récentes révélations sur une approche de Tottenham pour Moussa Dembélé au cours du mercato estival, la formation de José Mourinho n’a rien proposé au buteur de l’OL.

Au même titre qu’Houssem Aouar et Memphis Depay, il a longtemps été question d’un possible départ de Moussa Dembélé cet été à l’OL. Le buteur français de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club rhodanien, aurait tapé dans l’œil de plusieurs écuries étrangères au cours du mercato estival, et L’Equipe a notamment révélé que José Mourinho avait tenté de recruter Dembélé du côté de Tottenham. Mais qu’en est-il vraiment ?

Tottenham n’a rien tenté pour Dembélé