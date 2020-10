Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar lâche ses vérités sur son mercato agité !

Publié le 8 octobre 2020 à 20h30 par Hugo Kucharski

Alors que le PSG était à la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu, Leonardo avait jeté son dévolu sur Houssem Aouar, annoncé comme sur le départ à l’OL. Interrogé en conférence de presse au sujet de ce mercato, l’international français est revenu sur son départ avorté, mais aussi sur d’éventuels contacts avec le Brésilien…

L’OL aurait pu perdre gros cet été. Après avoir manqué une qualification européenne via la Ligue 1, les Gones s’apprêtaient à faire face à une énorme vague de départs. Finalement, très peu de cadres ont quitté le club, si ce n’est Lucas Tousart, dont le transfert était déjà réglé en janvier dernier, vers le Hertha Berlin. Jeff Reine-Adélaïde a également quitté le club, rejoignant l’OGC Nice, mais les Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Memphis Depay et consort sont finalement tous restés. Une aubaine pour Rudi Garcia, d’autant que le milieu de terrain français était annoncé dans le viseur de la Juventus, d’Arsenal, du Real Madrid ou encore, comme révélé par le10sport.com en janvier dernier, du PSG. Interrogé concernant ce mercato estival mouvementé en conférence de presse, Houssem Aouar a mis les choses au clair…

Aouar « heureux » de rester à l’OL

Ainsi, dans des propos relayés par RMC Sport , Houssem Aouar revient sur son état d’esprit pour cette nouvelle saison sous le maillot Lyonnais, et sur ses ambitions. « Je ne suis pas déçu, bien au contraire je reste chez moi dans mon club de cœur avec mes amis et ma famille. Ça me donne encore plus de motivation pour faire une belle saison comme je l'ai dit. On a un groupe de qualité, il y a de très bons joueurs offensivement avec certaines arrivées. Maintenant il va falloir le démontrer. Je me suis posé toutes les questions nécessaires, après je suis dans un état motivé pour faire une bonne saison avec mon club et rattraper les points perdus. On va essayer de remette le club à sa place » . Des déclarations qui montrent bien les ambitions de l’international français, mais surtout son amour pour l’OL. Car des pistes pour son avenir, il en a eu…

Une réponse évasive sur d’éventuels contacts avec le PSG