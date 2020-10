Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : M'Baye Niang est interpellé par... le Stade Rennais !

Publié le 8 octobre 2020 à 19h30 par A.M.

Annoncé avec insistance du côté de l'AS Saint-Etienne, M'Baye Niang est toutefois également désiré par le Stade Rennais où il a toujours sa place comme le rappelle Julien Stéphan.

L'été de M'Baye Niang n'aura pas été de tout repos. Auteur d'une très bonne saison avec le Stade Rennais, l'international sénégalais a rapidement affiché publiquement son intérêt pour l'OM où André Villas-Boas l'attendait de pied ferme. Toutefois, le club phocéen n'a jamais eu les moyens de répondre aux exigences financières du club breton qui a, entre temps, recruté Serhou Guirassy en investissant prêt de 15M€ pour le faire venir depuis Amiens. Déçu par le comportement de son joueur, le Stade Rennais a donc essayé de se séparer de M'Baye Niang jusque dans les dernières heures du mercato, en vain. Toutefois, ce dossier est loin d'être terminé. En effet, l'AS Saint-Etienne s'est positionnée en toute fin de mercato afin d'obtenir le prêt de l'ancien Montpelliérain. Mais là encore, les négociations ont capoté dans les dernières minutes du marché, ce qui n'a toutefois pas découragé l'ASSE qui essaie toujours d'obtenir le prêt de M'Baye Niang en tant que joker.

Julien Stéphan compte toujours sur M'Baye Niang