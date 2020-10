Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau deal en prévision pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 8 octobre 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors qu'Ousmane Dembélé serait décidé de quitter Barcelone, la Juventus pourrait proposer un échanger après l'affaire Arthur-Pjanic entre les deux clubs.

L'avenir d'Ousmane Dembélé est décidément incertain. Alors que le Français semblait vouloir rester à Barcelone cet été pour s'imposer, les négociations avec Manchester United ne sont pas allées à leur terme. Finalement, le champion du monde accepterait de changer d'air. Les médias espagnols s'accordent à dire que l'ailier de 23 ans discuterait avec la Juventus dans l'optique de rejoindre les bianconeri l'été prochain ou dans deux ans, à la fin de son contrat.

Un échange Dembélé-Bernardeschi ?