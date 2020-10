Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent de Danilo Pereira livre les dessous de son transfert !

Publié le 9 octobre 2020 à 11h15 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain durant ce mercato, Leonardo a notamment bouclé l’arrivée de Danilo Pereira au PSG. L’agent du Portugais en a d’ailleurs dit plus sur son départ du FC Porto.

Cet été, les chantiers étaient nombreux au PSG. Alors que Leonardo n’a finalement pas réussi à pallier le départ de Thiago Silva en recrutant un nouveau défenseur central, il a tout fait su renforcer les autres secteurs ciblés. Ainsi, Alessandro Florenzi a remplacé Thomas Meunier, Moise Kean est venu garnir le secteur offensif suite aux départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, et au milieu de terrain, ce sont Danilo Pereira et Rafinha qui ont intégré l’effectif de Thomas Tuchel. Le Portugais a d’ailleurs tout l’air de la grosse affaire du mercato pour le PSG. Prêté par le FC Porto, le joueur de 29 ans, qui dispose également d’une option d’achat estimée à 16M€, pourrait faire un bien fou dans l’entrejeu grâce à sa faculté à récupérer les ballons.

« Cela a été très rapide »