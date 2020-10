Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Gareth Bale en rajoute une couche après son départ !

Publié le 9 octobre 2020 à 10h30 par B.C.

Prêté à Tottenham cet été, Gareth Bale va tenter de se relancer sous les ordres de José Mourinho. Aux yeux de son agent, l'attaquant gallois a tout pour réussir après une année difficile au Real Madrid.

Zinedine Zidane attendait ce départ avec impatience. N'entrant pas dans ses plans, Gareth Bale est retourné à Tottenham cet été, en prêt. Une épine dans le pied en moins pour l'entraîneur français et Florentino Pérez. Le premier ne comptait pas sur le Gallois dans son équipe tandis que le président du Real Madrid souhaitait alléger sa masse salariale. Après avoir vécu plusieurs mois difficiles dans la capitale espagnole, Gareth Bale va donc tenter de se relancer chez les Spurs . De nouveau interrogé sur cette opération, Jonathan Barnett affiche sa confiance pour l'avenir de son protégé.

« Il n'allait nulle part avec le Real Madrid »