Mercato - Real Madrid : Dans le vestiaire, Gareth Bale est regretté

Publié le 7 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Prêté à Tottenham n’ayant plus sa place dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale a quitté le Real Madrid cet été. Mais Luka Modric lui a rendu un vibrant hommage.

Grand artisan de plusieurs titres importants du Real Madrid ces dernières années, à commencer par la Ligue des champions de 2018 au cours de laquelle il avait inscrit un doublé après être entré en jeu, Gareth Bale n’a pas beaucoup joué avec la Casa Blanca la saison passée, ne comptabilisant qu’un total de 19 apparitions. Peu, trop peu pour celui qui disposait du plus gros salaire du club merengue. Le Real Madrid a fini par prêter le Gallois à Tottenham, son ancienne équipe, où il a retrouvé le sourire bien qu’il ne soit pas encore en état de jouer. Proche de Bale à Madrid comme à Tottenham, Luka Modric a dressé un portrait flatteur de son ex-coéquipier.

« Je peux vous dire que c'est un type extraordinaire »