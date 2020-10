Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Premier League… Mbappé reçoit différents conseils pour son avenir

Publié le 7 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Bien que le marché des transferts soit fermé, l’avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Et le joueur du PSG a vu les sorties se multiplier ces dernières heures.

Si Kylian Mbappé est toujours au PSG actuellement, la question est de savoir où il sera la saison prochaine. En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022, son départ l’été prochain semble se profiler au fil des semaines. Ayant dû revoir ses plans pour cet été à cause du coronavirus, le Real Madrid aurait d’ores et déjà prévu de lancer son offensive en 2021 pour tenter de chiper Mbappé au PSG. Dans les prochains mois, les rumeurs vont donc se multiplier, mais ce dossier ne manque pas de déjà faire réagir à l’instar d’Ander Herrera et Joao Moutinho.

« Je souhaite que Mbappé ne finisse pas au Real Madrid »