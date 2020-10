Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura un joli coup à jouer en janvier !

Publié le 9 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Déçu de l’échec de son transfert à l’OM, Joakim Mæhle a laissé la porte ouverte à un départ de Genk lors des prochains mercato.

Courtisé par l’OM pour prendre la succession de Bouna Sarr, Joakim Mæhle a vu son transfert à l’OM tomber à l’eau à cause des demandes trop importantes de Genk concernant l’indemnité du transfert. Une décision qui est restée en travers de la gorge de l’international danois. « Il y a eu un intérêt à plusieurs reprises où ils ont déclaré un non catégorique dès le début. Que ce soit Southampton, Valence et l’Atalanta. J'ai respecté cela. Et ils n'ont rien entendu de moi, et je ne me suis jamais plaint. Qu'ils gèrent ensuite cette situation comme ils l'ont fait, je suis incroyablement déçu. J'ai signé mes papiers lundi soir, puis je reçois un appel de mon directeur sportif dix minutes avant la fermeture, disant qu'il n'y a pas d'accord de toute façon parce qu'ils ont demandé un peu plus d'argent » . Voici le coup de gueule de Mæhle a poussé lors d’un entretien accordé à BT Sport. De quoi changer la donne pour le mercato hivernal ? Pas vraiment, un départ du latéral droit de Genk pourrait toujours être d’actualité, du moins selon ses dires.

« Je ne serai plus là à un moment donné »