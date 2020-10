Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son transfert avorté, Maehle pense toujours à partir…

Publié le 8 octobre 2020 à 19h45 par T.M.

Pensant rejoindre l’OM à la fin du mercato, Joakim Maehle va finalement continuer avec Genk. Néanmoins, le Danois sait que son départ interviendra tôt ou tard.

Avec le départ de Bouna Sarr pour le Bayern Munich, l’OM a cherché un nouvel arrière droit dans les dernières heures du mercato. Un renfort qui aurait très bien pu être Joakim Maehle, joueur de Genk. Alors que l’affaire semblait en passe de se conclure, le club belge a finalement demandé plus au dernier moment, ce qui a fait échouer l’opération. L’OM est donc resté sans remplaçant à Sarr et Maehle va lui continuer à Genk. Dans un entretien accordé à BT , le latéral de 23 ans n’a pas caché son agacement à ce sujet, lâchant ensuite une confidence très claire sur son avenir.

« Je ne serai plus là à un moment donné »