Mercato - PSG : Allegri pourrait jouer un très mauvais tour à Leonardo !

Publié le 9 octobre 2020 à 12h15 par B.C.

Alors que Leonardo apprécie son profil, Massimiliano Allegri pourrait bien snober le directeur sportif du PSG pour la succession de Thomas Tuchel. En effet, l'Italien verrait d'un bon œil une arrivée future à l'AS Roma.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Thomas Tuchel se rapproche inéluctablement de la fin de son aventure au PSG. En effet, il semble difficile d'imaginer Leonardo proposer une prolongation à l'Allemand, qui a publiquement critiqué les décisions de son directeur sportif durant ce mercato. Un départ en cours de saison pourrait même être d'actualité si les deux hommes ne parviennent pas à cohabiter au sein du PSG. Pour remplacer Tuchel, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance. Comme révélé par le 10 Sport, l'Italien échange régulièrement avec Leonardo, qui rêverait de pouvoir l'attirer dans la capitale, mais il n'est pas le seul à apprécier l'ancien entraîneur de la Juventus puisque la Roma le lorgnerait également. Et ce challenge pourrait intéresser Allegri.

« Il est certain qu'Allegri dirait oui si la Roma l'appelait »