Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui confirme la guerre Leonardo-Tuchel

Publié le 9 octobre 2020 à 7h15 par La rédaction

Julian Draxler s’est exprimé en Allemagne sur sa situation au PSG. Des propos riches d’enseignements…

A l’occasion d’un entretien avec Bild , Julian Draxler a livré quelques confidences sur son choix de rester au PSG, qui en disent long sur la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo. Le milieu offensif allemand a déclaré : « J’ai eu une bonne conversation avec Thomas Tuchel. J’ai senti que j’avais encore la possibilité d’être utilisé, que je n’avais certainement pas été mis de côté. Je n’ai pas ressenti la pression de changer. Le calendrier de cette saison est serré. Nous avons beaucoup de matchs avec Paris et je crois que je vais beaucoup jouer ».

Le discours de Tuchel à Draxler

L’anecdote est extrêmement révélatrice. Alors que Leonardo travaillait d’arrache-pied pour tenter de trouver une solution pour Draxler sur le mercato, afin de dégager des liquidités et plus de marge de manœuvre pour le recrutement, et afin également d’éviter qu’il ne quitte Paris libre en juin prochain, le coach allemand tenait au joueur un discours visant à le faire rester… Comme s’il jouait une partition contre Leonardo...