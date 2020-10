Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien profité d’une occasion en or cet été…

Publié le 9 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Ayant fait venir Alessandro Florenzi au PSG cet été, Leonardo a notamment su saisir une énorme opportunité qui s’est présentée avec l’international italien.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a enregistré les arrivées de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Avant eux, ce sont Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier qui ont rejoint l’effectif de Thomas Tuchel. En ce qui concerne l’Italien, son arrivée vient pallier le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund. Florenzi a ainsi été prêté avec option d’achat pour l’AS Rome et pour le moment, ce choix a tout l’air d’une belle affaire tant l’international transalpin fait forte impression pour ses premiers pas sous le maillot du PSG.

Florenzi souhaitait partir !