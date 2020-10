Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel menacé par deux grands entraîneurs étrangers ?

Publié le 9 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel à long terme sur le banc du PSG s’avère encore très incertain, les ombres de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino planent au-dessus du technicien allemand.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, et alors qu’il n’avait pas hésité à critiquer publiquement le recrutement de Leonardo quelques jours avant la fermeture du mercato estival, Thomas Tuchel pourrait être amené à quitter le club de la capitale dans les prochains. D’ailleurs, malgré son crédit obtenu avec la finale de la Ligue des Champions 2020, l’entraîneur allemand semble en pleine rupture avec Leonardo. Et cela pourrait ouvrir les portes du PSG à deux autres profils…

Allegri et Pochettino au taquet

Comme l’a révélé ESPN jeudi, Thomas Tuchel pourrait être limogé par le PSG en cours de saison si les résultats ne s’avèrent pas assez satisfaisants. Et selon cette même source, deux entraîneurs seraient alors privilégiés pour le remplacer : Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino, tout deux libres depuis leurs départs respectifs de la Juventus et de Tottenham. Deux profils XXL qui pourraient donc accélérer le divorce avec Tuchel…