Mercato - Real Madrid : Cette incroyable révélation sur l'intérêt de Zidane pour Haaland !

Publié le 9 octobre 2020 à 7h30 par La rédaction

L’entraîneur français du Real Madrid, Zinédine Zidane, n’aurait finalement pas l’intention de faire venir Erling Braut Haaland, à en croire les dires des médias espagnols.

Alors que le mercato est désormais clos depuis ce lundi soir, à minuit, le Real Madrid s’activerait déjà sur tous les fronts en vue de la prochaine fenêtre estivale. En plus des Kylian Mbappé, ou Eduardo Camavinga, déjà mentionnés, la piste qui mène le jeune attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, à la Maison-Blanche avait pris de l’épaisseur. Haaland a été une véritable révélation en Europe la saison dernière et, selon des propos déjà rapportés par AS il y a quelques jours, l’état-major du Real Madrid étudierait de près cette piste.

Zidane ne se serait jamais positionné pour Haaland