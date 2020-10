Foot - Mercato

Mercato : Hatem Ben Arfa a fait des concessions pour les Girondins !

Publié le 9 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa fait le bonheur d’Alain Roche. Le directeur sportif du club aquitain a fait une révélation importante sur l’arrivée du milieu offensif.

Passé par une flopée de clubs français, Hatem Ben Arfa a fait son grand retour en Ligue 1 un peu plus d’un an après avoir quitté l’hexagone. En effet, depuis sa pige au Stade Rennais, le milieu offensif français n’a effectué qu’une poignée au début de l’année 2020 au Real Valladolid, son contrat se terminant en juin et le Covid-19 ayant stoppé les compétitions. Pendant un bon mois, les Girondins de Bordeaux et le clan Ben Arfa ont discuté selon les propos du principal intéressé. Directeur sportif du club bordelais, Alain Roche a reconnu que Hatem Ben Arfa aurait pu aller ailleurs, mais que le projet sportif a été plus important que l’aspect financier à ses yeux.

« Je sais qu’il avait des propositions plus importantes ailleurs, mais »