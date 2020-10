Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue vit un véritable rêve éveillé

Publié le 9 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Satisfaction du mercato estival du FC Barcelone, Sergiño Dest n’a pas caché son enthousiasme d’évoluer au Barça.

Recruté dans la foulée du départ de Nelson Semedo, Sergiño Dest vit à 19 ans quelque chose de fou. Après seulement une saison passée au sein de l’équipe professionnelle de l’Ajax Amsterdam, l’international américain a signé en faveur du FC Barcelone, l’ancien club de son idole Daniel Alves et l’équipe dans laquelle évolue Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps selon lui. Interrogé sur son transfert, Dest s’est une nouvelle fois enflammé.

Pour Dest, le Barça c’est « l’équipe de ses rêves »