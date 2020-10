Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Covid-19 a plombé un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 9 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Julian Draxler a finalement décidé de rester au PSG. Et le milieu offensif allemand indique que la crise du Covid-19 n’a pas aidé à un transfert…

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG et qu’il n’entre pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel, Julian Draxler semblait destiné à quitter le club de la capitale durant le mercato estival. Le milieu de terrain allemand, pisté par le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen, avait d’ailleurs une cote intéressante sur le marché des transferts, mais Draxler a finalement décidé de rester au PSG. D’ailleurs, il assure que la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus n’était pas propice à ce qu’il change de club.

« Il n’y avait rien qui puisse m’attirer »