Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Memphis Depay va continuer !

Publié le 9 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un transfert vers le FC Barcelone cet été, Memphis Depay a clairement indiqué que ce dossier pourrait toujours faire l’actualité lors du prochain mercato de janvier.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OL, Memphis Depay figurait parmi les grandes priorités de Ronald Koeman au FC Barcelone cet été, et l’entraîneur néerlandais souhaitait recruter son compatriote afin de garnir son secteur offensif. Finalement, l’OL et le Barça ne sont jamais parvenus à se mettre d’accord, et Depay est donc pour le moment parti pour honorer sa dernière année de contrat en Ligue 1. Mais l’ancien attaquant de Manchester United indique toutefois que l’option Barcelone serait toujours présente lors du mercato hivernal.

« L’intérêt sera toujours là »