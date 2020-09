Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bien décidé à tenter sa chance pour Haaland ?

Publié le 24 septembre 2020 à 16h00 par B.C.

Alors qu'une offensive du Real Madrid pour Erling Haaland avant 2022 semblait exclue, Zinedine Zidane pourrait finalement se positionner sur l'attaquant du BVB dès l'été prochain.

Après une saison incroyable à Salzbourg puis au Borussia Dortmund, où il fut transféré en janvier dernier, Erling Haaland est reparti sur les mêmes bases en championnat avec un doublé lors de la première rencontre du BVB face au Borussia Mönchengladbach (3-0). L'attaquant norvégien sera l'un des joueurs à suivre cette saison, et son ascension sera notamment scrutée de près par le Real Madrid. Le club espagnol lorgnent le joueur de 20 ans depuis un certain temps et compte se lancer sur ses traces à l'avenir. Dernièrement, la presse espagnol expliquait que le Real Madrid n'envisageait pas de se positionner avant 2022, mais cela pourrait changer.

Haaland en 2021 ou 2022 ?