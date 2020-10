Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a joué un bien mauvais tour à Leonardo !

Publié le 9 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Lors de ce mercato, Leonardo souhaitait dégraisser l’effectif du PSG. Poussant certains joueurs vers la sortie, le Brésilien a toutefois été contrarié dans ses plans par Thomas Tuchel.

Ces derniers jours, Leonardo et Thomas Tuchel se sont clairement opposés sur la gestion du mercato du PSG. Alors que l’Allemand a regretté les nombreux départs qui n’ont pas pas été palliés, le Brésilien n’a lui pas apprécié, reprenant de volée son entraîneur. Entre les deux hommes forts du PSG, les tensions se sont donc révélées au grand jour, alors qu’en coulisses, les divergences ont été nombreuses. En effet, entre Tuchel et Leonardo, les points de vue sur les différentes dossiers divergeaient totalement. Quand un voulait un joueur, l’autre ne le voulait. Quand un voulait se séparer d’un joueur, l’autre ne voulait. Et concernant cette dernière situation, c’est ce qui serait arrivé avec Julian Draxler.

« Je n’avais certainement pas été mis de côté »