Mercato - OM : Dans le dossier de l’attaquant, les échecs se sont multipliés !

Publié le 9 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Malgré l’arrivée de Luis Henrique, André Villas-Boas aurait bien aimé recruter un véritable numéro 9. Alors que plusieurs pistes auraient été étudiées par l’OM, cela n’a jamais abouti à quelque chose.

Alors qu’on s’attendait à voir peu de recrues à l’OM, André Villas-Boas a finalement pu compter sur 5 renforts lors de ce mercato. Avec Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance, le Portugais a donc vu son effectif se renforcer. Toutefois, l’entraîneur de l’OM aurait bien aimé que cela se déroule d’une autre manière. Alors que Luis Henrique est venu renforcer le secteur offensif, le Brésilien n’est pas un véritable 9. Un profil que Villas-Boas aurait bien aimé avoir sous la main, étant de plus en plus déçu par Dario Benedetto. Toutefois, les différentes tentatives se sont toutes soldées par un échec.

Recruter un 9 a été compliqué !