Mercato - PSG : Le plan de Keylor Navas se précise sérieusement

Publié le 9 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid, Keylor Navas se sent très bien au PSG et voit d’un bon oeil une retraite à Paris à l’issue de son contrat.

Il n’est plus à présenter. Avant même de s’engager au PSG, les supporters parisiens et les observateurs le connaissait bien tant il avait été important dans les trois derniers sacres du Real Madrid en Ligue des champions. À la toute fin du mercato estival de 2019, Keylor Navas débarquait au PSG. Une ville dans laquelle il s’est tout de suite senti à son aise et un club avec lequel ça a collé instinctivement. C’est du moins ce qu’il assurait lors d’un entretien accordé à Téléfoot La Chaîne dernièrement.

Keylor Navas envisage toujours de raccrocher les crampons à Paris