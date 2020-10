Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : M'Baye Niang aurait fixé une énorme condition pour son avenir !

Publié le 9 octobre 2020 à 10h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité, M'Baye Niang est sur le point de rejoindre l'ASSE sous la forme d'un prêt sec. Toutefois, le joueur lui-même ralentirait l'opération. En effet, l'attaquant du Stade Rennais ne compterait pas faire ses valises avant d'avoir perçu une prime.

Barré par la concurrence de Serhou Guirassy au Stade Rennais, M'Baye Niang est en route pour l'ASSE. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité ce jeudi après-midi, les différentes parties sont tombées d'accord pour un prêt sec jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, l'opération ne serait pas encore tout a fait bouclée. Et ce, pour la simple et bonne raison que M'Baye Niang aurait lancé un ultimatum à la direction du Stade Rennais.

Un bras de fer entre M'Baye Niang et le Stade Rennais ?