Mercato : Le feuilleton Edinson Cavani était joué d’avance…

Publié le 10 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Malgré les intérêts d’une bonne poignée de clubs, Edinson Cavani a signé à Manchester United pour une raison bien précise stimulée par sa volonté de connaître la Premier League.

Après le PSG, où il a passé sept saisons, Edinson Cavani aurait pu s’engager au Benfica Lisbonne, à l’Atletico de Madrid, à Leeds United, à l’Inter ou encore au Real Madrid. En effet, tous ces clubs ont été liés à El Matador au cours du mercato estival. Finalement, Cavani s’est engagé en faveur de Manchester United pour les deux prochaines saisons. Un désir prononcé de relever le challenge de la Premier League, qui plus est dans une institution telle que United.

Cavani voulait connaître l’élite du football anglais