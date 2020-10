Foot - Mercato

Mercato : Juventus, Real Madrid… Cavani donne ses raisons !

Publié le 9 octobre 2020 à 23h15 par Th.B.

À la toute fin du mercato, Edinson Cavani s’est engagé en faveur de Manchester United alors que d’autres clubs se sont penchés sur sa situation. Le désormais ex-buteur du PSG a justifié son choix.

Leonardo voulait tourner la page Edinson Cavani. Contrairement à Thiago Silva, pour qui le directeur sportif du PSG est revenu à la charge à la dernière minute pour prolonger son contrat expiré, le dirigeant parisien comptait se séparer de Cavani et n’a pas tenté de le retenir en le prolongeant. Depuis le 1er juillet, El Matador était libre de tout contrat. De la Juventus au Real Madrid en passant par l’Atletico ou encore le Benfica Lisbonne, Cavani a été très demandé sur le marché des transferts. Mais ce n’est finalement qu’à la toute fin du mercato qu’il a fini par signer dans un nouveau club : Manchester United. Un choix qui a été poussé par sa volonté de jouer en Premier League dans l’institution que sont les Red Devils.

« Nous avions beaucoup d'options différentes »