Mercato - PSG : Leonardo au coeur d’un énorme duel pour Massimiliano Allegri ?

Publié le 9 octobre 2020 à 22h15 par T.M.

Prochainement, le PSG devra se pencher sur la succession de Thomas Tuchel. Si ce n’est pas un secret que Massimiliano Allegri plait à Leonardo, le directeur sportif parisien doit toutefois se méfier.

Suite au clash intervenu entre Thomas Tuchel et Leonardo, l’avenir de l’entraîneur du PSG s’est à nouveau assombri du côté du Parc des Princes. En fin de contrat en 2021, l’Allemand pourrait toutefois quitter son poste plus rapidement que prévu. La question de sa succession pourrait alors être étudiée avant même l’été prochain, mais certains candidats se tiendraient déjà prêts. Selon les dernières informations de ESPN , Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino seraient intéressés par une arrivée au PSG. Alors que Duncan Castle a confirmé que l’Argentin pensait bel et bien à une arrivée chez les champions de France, pour ce qui est de l’Italien, il pourrait falloir batailler fermer.

Un duel PSG-Manchester United ?