Mercato - PSG : Les vérités sur le dossier Houssem Aouar !

Publié le 10 octobre 2020 à 0h45 par Th.B.

Notamment courtisé par le PSG, Houssem Aouar est finalement resté à l’OL cet été. Bien qu’il ait fait savoir qu’il se sentait à la maison à Lyon, le milieu français aurait bien cultivé des envies d’ailleurs. Explications.

« Heureux de rester à l’OL ? Je suis à la maison. Je suis très fier de représenter mon club de coeur » . Voici le témoignage que Houssem Aouar a tenu au micro de RTL . Un discours dans le même esprit que celui donné au micro de Téléfoot La Chaîne à la toute fin du mercato. Cet été, le milieu de terrain de l’OL a été lié aux plus grands clubs d’Europe à l’instar du PSG, de la Juventus, du Real Madrid et surtout d’Arsenal. Les Gunners seraient même parvenus à trouver un accord avec le clan Aouar à en croire certains médias. ESPN a cependant révélé que le frère et agent de l’international français se serait montré trop gourmand au niveau de sa commission. Résultat, un transfert n’a pas pu avoir lieu.

Aouar était prêt à plier bagage