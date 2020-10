Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Houssem Aouar revient sur son mercato !

Publié le 9 octobre 2020 à 12h45 par T.M.

Durant ce mercato, le départ d’Houssem Aouar de l’OL semblait quasiment acté. Finalement, l’international français n’a pas bougé et cela ne semble pas l’atteindre plus que cela…

Pour cette saison 2020-2021, l’OL va donc pouvoir compter sur Houssem Aouar. Un fait qui semblait quasiment impossible il y a encore quelques mois. En effet, pour le néo-international français, l’heure du départ avait sonné et Jean-Michel Aulas avait même accordé un bon de sortie à son joueur. Aouar a d’ailleurs éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens, à l’instar du PSG, d’Arsenal, de la Juventus, de Manchester City ou encore du Real Madrid, qui auraient envisagé une opération jusqu’au dernier moment. Toutefois, la bonne offre n’est jamais parvenue sur le bureau d’Aulas et Houssem Aouar est finalement resté sur les bords du Rhône. Pour le plus grand bonheur du joueur de l’OL.

« Je suis à la maison »