Mercato - Real Madrid : Les révélations de cet indésirable de Zidane sur son été agité !

Publié le 9 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Prêté pour une deuxième saison à Arsenal, Dani Ceballos semble s'épanouir en Premier League. L'international espagnol est revenu sur son été entre le Real Madrid et les Gunners.

Acheté 16,5M€ au Real Betis, Dani Ceballos est un joueur du Real Madrid depuis 2017. Après deux saisons où il a été très peu utilisé, le milieu de 24 ans a découvert un nouveau championnat. Prêté une saison à Arsenal, l'international espagnol a disputé 37 matches (2 buts et 2 passes décisives). Après une année convaincante, la tactique de Dani Ceballos est restée la même. Avec à la clé, un nouveau prêt d'une saison à Arsenal.

« J'avais l'idée de retourner à Arsenal »