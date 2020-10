Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une décision fracassante pour N'Golo Kanté !

Publié le 9 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 9 octobre 2020 à 21h36

Ces dernières années, le nom de N'Golo Kanté a régulièrement été annoncé au Real Madrid, Zinedine Zidane appréciant les qualités de l'international français. Mais ce dernier aurait peut-être laissé passer sa chance de rejoindre les Merengue.

Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech, Mendy et Thiago Silva : Chelsea a été très actif sur ce mercato. Avec un effectif renforcé, plusieurs joueurs n'étaient pas retenus lors du dernier mercato et auraient même pu partir en cas de belles offres, y compris des titulaires. C'était la situation de N'Golo Kanté cet été. Le Français aurait été dans les petits papiers d'Antonio Conte, avant que son ancien entraîneur ne file sur Arturo Vidal, un autre joueur que le coach italien connaît bien. Mais l'international de 29 ans a également été annoncé sur les tablettes du Real Madrid ces dernières années. Mais une arrivée chez les Merengue ne semble absolument plus d'actualité.

« Zidane aurait aimé voir Kanté venir, mais... »