Mercato - PSG/Real Madrid : Mbappé et Camavinga, destins liés en 2021 !

Publié le 9 octobre 2020 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 9 octobre 2020 à 20h50

Alors que la crise du coronavirus a perturbé le mercato estival cette année, cela s'annonce différent pour l'été prochain. Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga risquent notamment de faire parler d'eux et devraient animer le recrutement du PSG et du Real Madrid. Leur avenir semble même être lié. Explications

L'heure est au bilan à la fin de ce mercato estival. À Madrid, on a fait le choix de rester en retrait suite à l'épidémie de coronavirus qui a forcé les Merengue à faire des économies. Ainsi, aucun joueur n'est venu renforcer l'effectif de Zinedine Zidane, une première depuis 1980. Seuls Martin Odegaard, Andriy Lunin et Álvaro Odriozola, prêtés lors du dernier exercice, viennent s'ajouter aux éléments dont disposés déjà l'entraîneur français l'an dernier. À l'inverse, Florentino Pérez a décidé de dégraisser l'effectif afin de renflouer les caisses et alléger une masse salariale pleine à craquer. Sergio Reguilon, Gareth Bale, James Rodriguez ou encore Achraf Hakimi ont donc plié bagage, pas de quoi arranger les affaires de Zinedine Zidane qui devra réaliser une saison satisfaisante avec un groupe vieillissant qui a parfois montré ses limites l'an dernier. L'ancien numéro 10 des Bleus devra se montrer patient, puisqu'un grand renouvellement de l'effectif est attendu dès l'été 2021, et les priorités sont déjà toutes trouvées.

Le Real Madrid déterminé pour Camavinga, mais...

Parmi les joueurs dont rêve Zinedine Zidane, on retrouve notamment Eduardo Camavinga qui a impressionné le Français la saison dernière sous le maillot du Stade Rennais. Selon AS , le milieu de 17 ans serait même le dossier prioritaire du mercato estival 2021. Il faut dire que Zidane souhaite rajeunir l'entrejeu merengue depuis un certain temps mais n'est jamais parvenu à faire venir le joueur qu'il désirait tant : Paul Pogba. Ce n'est pas la dernière apparition de Camavinga sous le maillot Bleu face à l'Ukraine (7-1) mercredi qui fera changer d'avis Zidane puisque le joyau du Stade Rennais s'est illustré en ouvrant la marque, faisant de lui le plus jeune buteur de l'équipe de français depuis 1914. Mais comme l'explique Marca ce vendredi soir, le Real Madrid commence à s'interroger sur le prix qu'il faudra débourser pour récupérer la nouvelle pépite du football tricolore. Alors que la somme de 50M€ était évoquée ces derniers mois, Camavinga serait aujourd'hui évalué à 70M€, et cela pourrait encore évoluer en fonction des prochaines prestations du milieu. De quoi poser problème aux Merengue, qui ont également pour objectif de lancer l'opération Mbappé en 2021, lorsque l'attaquant n'aura plus qu'une année de contrat au Paris Saint-Germain. Si les négociations sont entamées pour le natif de Bondy, Florentino Pérez n'aura plus les moyens de se positionner concrètement sur Camavinga, au risque de se faire doubler par la concurrence. Tuttosport a révélé ce vendredi que la Juventus étalement également intéressée par la pépite bretonne. Le PSG est aussi à l'affût sur cette dernière, et là aussi, le dossier Mbappé s'annonce déterminant.

En conservant Mbappé, le PSG pourrait se priver de Camavinga