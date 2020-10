Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club européen a tout prévu pour Florian Thauvin !

Publié le 9 octobre 2020 à 18h30 par H.G.

Alors que son avenir à l’OM s'écrit plus que jamais en pointillés, Florian Thauvin verrait l’AC Milan mettre en place un plan bien précis destiné à l’accueillir l’été prochain au moment où son contrat à Marseille prendra fin.

L’avenir de Florian Thauvin à l’OM est plus incertain que jamais. Annoncé sur le départ au cours de cette session estivale des transferts à un an du terme de son contrat, l’international français est finalement resté dans la cité phocéenne, et ce en dépit du fait qu'il ait été annoncé sur les tablettes de l’AC Milan. Seulement voilà, aucun transfert ne s’est réalisé, et la direction de Marseille se trouve désormais dans l’embarras avec son joueur. Et pour cause, alors qu’il se dirige vers un départ libre à l’été 2021, de nombreuses écuries pourraient se montrer intéressées par la perspective d’accueillir Florian Thauvin sans avoir à verser une indemnité de transfert à l’OM. Et parmi ces clubs, il semblerait que les Rossoneri aient une nouvelle fois l’intention de tirer leur épingle du jeu.

L’AC Milan veut se mettre d’accord avec Florian Thauvin… dès cet hiver !

C’est du moins ce qu’affirme Il Corriere dello Sport ce vendredi. Le quotidien italien explique en effet que l’AC Milan serait prêt à tenter sa chance à fond dans le dossier Florian Thauvin dans la perspective de son départ libre de l’OM. Dans cette optique, les Lombards seraient d’ores et déjà en train de mettre en place une stratégie visant à l’enrôler. Les pensionnaires du stade San Siro souhaiteraient ainsi se mettre d’accord avec Florian Thauvin dès cet hiver afin de boucler son arrivée libre en vue de l’été 2021. Plus encore, Il Corriere dello Sport révèle que l’attaquant français de 27 ans aurait été proposé à l’AC Milan quelques jours avant la clôture de la fenêtre des transferts estivale. Une rencontre se serait même produite au siège de la direction milanaise afin d’aborder les termes de son futur contrat. Reste maintenant à savoir si cette réunion, initialement destinée à recruter Florian Thauvin cet été, servira aux Milanais pour l'enrôler dans quelques mois.

« Je suis là aujourd’hui. Demain on ne sait jamais »