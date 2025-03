Clash avec Daniel Riolo, le patron a porté plainte !

La rédaction

Vincent Labrune a décidé de passer à l’action face aux critiques de Daniel Riolo. Le président de la LFP a déposé une plainte pour diffamation ce vendredi à Paris, selon l’AFP. Le journaliste de RMC Sport l’avait vivement attaqué, suggérant notamment qu’il tentait d’influencer certains acteurs du football français par des invitations intéressées. Des propos qui ont visiblement dépassé les limites pour Labrune.

Daniel Riolo ne porte pas Vincent Labrune dans son cœur, et ce, depuis un long moment. Le chroniqueur de RMC Sport ne cesse de critiquer le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Sur RMC Sport, Riolo avait notamment exprimé son point de vue sur Vincent Labrune :

«Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule solution. C’est que les présidents disent à Vincent Labrune : ‘Il faut que tu t’en ailles.’ Si tu démissionnes, on organise la fin du deal avec DAZN, on va voir Canal+, on se remet à discuter et on réfléchit à un avenir. Ils doivent ensuite trouver un bon président pour la LFP, qui puisse œuvrer pour le bien commun. La seule issue, c’est le départ de Vincent Labrune, ça ne peut être que ça.»

«Il est prêt à payer un restau pour se racheter»

Mais Riolo ne s’est pas arrêté là. Devant la ministre des Sports, Marie Barsacq, il a multiplié les attaques, laissant entendre que Vincent Labrune userait de méthodes peu scrupuleuses pour regagner des soutiens :

«Quand il sent que ça pue, il est prêt à payer un restau pour se racheter, on connaît ses méthodes. Il va inviter Savin (rapporteur de la mission d’information sur les fonds d’investissement dans le foot français) au resto, il va l’arroser un peu.»

Vincent Labrune porte plainte

Vincent Labrune ne semble pas avoir bien pris cette énième prise de parole de Daniel. L’AFP annonce d’ailleurs que le président de la LFP a porté plainte ce vendredi à Paris contre le journaliste pour propos diffamatoires.